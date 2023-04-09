Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 9 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 9 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

9 апреля в Мерсисайде состоится главный матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром на эту встречу выбран Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
09 апр, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Арсенал

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что вести этот матч будет «Арсенал». Победа лидера АПЛ доступна с коэффициентом 2.35, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья идет за 3.70 (23%), успех «Ливерпуля» — за 2.80 (35%).

Ставка в 1000 рублей гостей в случае их выигрыша принесет 2350 рублей, а чистая прибыль составит 1350 рублей.

Считаете, что Клопп правильно настроит игроков, и это позволит красным хотя бы не уступить? Вариант 1Х оценен в 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. Правда, «верх» по голам соперники пробили только в одном из четырех последних очных матчей.

Эксперты не сомневаются, что команды обменяются забитыми мячами, как сделали это в первом круге (3:2). На результативные действия с обеих сторон котировка — 1.57, на противоположный исход — 2.40.

«Ливерпуль» громил «Арсенал» по угловым в 11 последних матчах на «Энфилде». На то, что это произойдет снова, можно поставить за 1.93. На победу канониров по корнерам коэффициент — 2.10, на ничью — 8.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, ничья 1:1 за 7.50.

Артем Дзюба и&nbsp;Сергей Пиняев (&laquo;Локомотив&raquo;). Дзюба феерит в РПЛ и жаждет побить «Зенит». Но Семак ничего не боится

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

«Арсеналу» очень нужны три очка в предстоящей игре, чтобы сохранить отрыв от «Сити», но взять их будет очень непросто. История встреч на «Энфилде» и энергия даже такого «помятого» «Ливерпуля» может остановить команду Артеты. Поэтому на результат ставить достаточно опасно. На голы — тоже. Например, во встрече прошлого тура между «Ливерпулем» и «Челси» просматривался ТБ 2.5, но он и близко не состоялся.

К чему стоит присмотреться в этой ситуации, так это к количеству угловых. Обе команды располагают агрессивными и любящими идти в обводку вингерами, которых все время поддерживают крайние защитники. Соперники будут очень много атаковать флангами, и это станет залогом большого числа корнеров.

Однако поставить стоит на угловые именно «Ливерпуля», так как на «Энфилде» красные всегда особенно активны впереди вне зависимости от результата. В последних семи домашних матчах против «Арсенала» они легко преодолевали отметку в пять корнеров. И наверняка сделают это снова.

Рекомендуемая ставка: хозяева подадут больше 4.5 угловых за 1.65.

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).   
Информация об организаторе Мероприятия и правилах его проведения, количестве бонусов по результатам Мероприятия, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения Мероприятия с 20.04.2022 г. по 10.01.2024 г.  
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте www.fon.bet. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 9 апреля 2023 года