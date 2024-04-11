11 апреля «Ливерпуль» примет «Аталанту» в первой встрече 1/4 финала Лиги Европы. Турецкий арбитр Халил Мелер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Энфилд». Телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru покажут его в прямом эфире с 21.45 мск.

Эксперты букмекерской компании Winline ждут победы красных: этот исход оценили коэффициентом 1.34, вероятность — примерно 71%. Ничья доступна за 5.80 (17%), триумф «Аталанты» — за 8.40 (12%).

Если верите в сенсацию, хватайте непоражение бергамасков за 3.43.

Специалисты ждут результативной перестрелки: на тотал больше трех голов предложили котировку 1.66, на ТМ 3 — за 2.18.

Опцию «обе забьют» в линии дали за 1.71, обратный рынок — за 2.13.

Прежде «Ливерпуль» и «Аталанта» пересекались только на групповой стадии ЛЧ-2020/21 — мерсисайдцы дважды выиграли всухую (5:0 и 2:0). Еще один поединок без пропущенных мячей в их исполнении идет за 2.26.

Успех парней Юргена Клоппа с форой (-1.5) можно взять за 1.86. Фора (+1.5) на черно-синих ждет вас за 1.95.

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