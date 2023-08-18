19 августа «Ливерпуль» постарается добыть первую победу в новом сезоне АПЛ. Во втором туре команда Юргена Клоппа сойдется с «Борнмутом». Игра пройдет на «Энфилде» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Томас Брамелл.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Ливерпуль» без проблем наберет три очка. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.24, вероятность исхода — примерно 80%. Ничья идет за 7.16 (13%), успех «Борнмута» — за 11.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной победы выплата составит 11 000 рублей.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дома уничтожил «Борнмут» со счетом 9:0. На победу красных с форой (-2) в предстоящем матче можно поставить за 1.99, с гандикапом в три и более мяча — за 2.47.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.86, ТМ 3.5 — за 2.01.

Наиболее вероятный автор гола в составе «Ливерпуля» — Мохамед Салах (1.70). Далее идут Дарвин Нуньес (1.95), Диогу Жота — третий (2.06).

Эксперты предполагают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу хозяев за 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

«Ливерпуль» почти не испытывает сложностей в домашних матчах с «Борнмутом» — шесть из семи завершились победой красных. При этом в пяти из семи на «Энфилде» «вишни» даже не забили.

В прошлом сезоне Клопп и компания сожрали соперника со счетом 9:0, а на выезде проиграли 0:1 — вариант «обе забьют — нет» сыграл оба раза. Сейчас «Ливерпулю» по силам сдержать соперника и победить всухую — хотя клуб устроил приличную распродажу, игроки обороны и Алиссон по-прежнему на месте.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.09.

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