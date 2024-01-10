10 января «Ливерпуль» и «Фулхэм» сойдутся в первом полуфинале Кубка лиги. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут. В России легально посмотреть игру не получится.

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на успех подопечных Юргена Клоппа — 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш «дачников» доступен за 7.90 (11%), ничья идет за 5.40 (18%).

24 января команды сойдутся в ответном матче, но поставить на проход кого-то из них в финал вы можете уже сейчас. Этот рынок на «Ливерпуль» предложен за 1.30, на «Фулхэм» — за 3.50.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают превосходство мерсисайдцев:

• 2:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 9.00;

• 1:0 и 3:0 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.77, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.08.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм»

Хозяева подошли к матчу в хорошей форме: уступили всего раз в последних 13 играх во всех турнирах и оформили за это время девять побед — семь из них с преимуществом минимум в два мяча. «Фулхэм» выступает не так стабильно: в предыдущих 12 поединках во всех соревнованиях оформил по шесть поражений и успехов. В личных встречах преимущество на стороне «Ливерпуля» — семь выигрышей в последних 10 матчах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.55.