5 марта в матче 26-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сойдется с «Манчестер Юнайтед». Самое огненное противостояние Англии примет стадион «Энфилд». Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не показывают.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ видят «Ливерпуль» фаворитом игры. На победу красных можно поставить за коэффициент 2.42, что приблизительно 40% вероятности успеха. Ничья оценена в 3.63 (26%), триумф «МЮ» — за 2.88 (34%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2880 рублей.

В первом круге «дьяволы» выиграли у ливерпульцев со счетом 2:1. Если верите, что команда Эрика тен Хага снова не проиграет заклятым врагам, вариант Х2 доступен за 1.60.

«МЮ» не забил «Ливерпулю» в гостях в трех матчах подряд. Поставить на гол манкунианцев на «Энфилде» можно за 2.55.

В пяти последних очных встречах команды забивают в среднем 4.6 мяча, причем в четырех играх зафиксировано четыре и более гола. ТБ 2.5 предложен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.28.

«Ливерпуль» забивал манкунианцам в каждом из пяти последних противостояний. На гол хозяев предложен коэффициент 1.21, на его отсутствие — 4.34.

Наиболее вероятные исходы, по версии ОЛИМПБЕТ:

ничья 1:1 — за 6.79;

2:1 в пользу «Ливерпуля» — за 9.50;

нулевая ничья или минимальная победа хозяев — за 11.0.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» уверенно играет дома: добыл семь побед в 10 матчах, две ничьи и потерпел лишь одно поражение. Но встречи с участием команды Юргена Клоппа часто скупы на голы: пять из 10 крайних оказались «низовыми». В том числе три последние.

Зато «МЮ» забил в последних 28 матчах, а в пяти встречах подряд среднее количество голов у команды — 2.4. После депортации Криштиану Роналду в арабские пески «Юнайтед» проиграл всего один раз — «Арсеналу» (2:3), а еще выцарапал три ничьи и выиграл 16 встреч.

Все благодаря разрывному сезону Маркуса Рэшфорда. Лучший бомбардир манкунианцев настрелял 14 мячей и отдал три ассиста за 24 матча. Все идет к тому, что форвард «МЮ» побьет личный рекорд — 17 мячей за 31 игру в сезоне-2019/20.

Лучшая форма «Манчестер Юнайтед» за несколько лет существенно напряжет оборону кризисного «Ливерпуля». Но история встреч, более-менее сыгравшаяся защита «красных» и давление «Энфилда» уравняют шансы.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.60.