«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Василий Уткин пророчит гостям очередное поражение

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Энфилде» начнется 17 декабря в 19.30 по московскому времени.

В какой форме «Ливерпуль»

«В минувший четверг красные проиграли бельгийскому «Юниону» (1:2) на групповом этапе Лиги Европы. Но из того состава на выход в старте против «Манчестер Юнайтед» могут претендовать максимум три футболиста. Мерсисайдцы досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира, поэтому Юрген Клопп предоставил отдых лидерам.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

17-й тур АПЛ «Ливерпуль» встречает во главе турнирной таблицы, на 10 очков опережая «МЮ». Все благодаря потрясающей игре на «Энфилде», где одержано семь побед в семи матчах. В том числе над главным открытием сезона — «Астон Виллой» Унаи Эмери (3:0). В предыдущем туре подопечные Клоппа вырвали три балла в тяжелейшем матче против «Кристал Пэлас» (2:1) на «Селхерст Парк». После 76-й минуты забито уже 14 голов.

Лучшим бомбардиром команды традиционно для последних лет является Мохамед Салах. На счету египтянина 11 голов в 16 матчах. Помимо этого, у нападающего семь голевых передач. Если без травмированного левого защитника Эндрю Робертсона «Ливерпуль» научился справляться, то в ближайшем туре придется обходиться и без опорного полузащитника Алексиса Макалистера.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Во вторник манкунианцы бросили все силы на то, чтобы сохранить место в еврокубках весной будущего года. Однако «Бавария» в ничего не значащем для нее матче группового этапа Лиги чемпионов все равно оказалась сильнее (1:0). Это поражение поставило крест на еврокубковых амбициях «красных дьяволов». Из 32 участников групповой стадии только «Антверпен» (17) пропустил больше «МЮ» (15). Именно слабая игра в обороне обернулась провальным результатом. Теперь можно сконцентрироваться на АПЛ, где до лигочемпионской четверки отставание всего шесть очков. Вот только неизвестно, в каком физическом и психологическом состоянии подойдет команда к матчу на «Энфилде».

В 16-м туре случилось разгромное домашнее поражение от «Борнмута» (0:3), теперь — вылет из Лиги чемпионов. Будущее Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» становится все более туманным. Самое главное, не видно, за счет чего можно прибавить и в игре, и в результатах. Более того, матч с «Ливерпулем» из-за дисквалификации пропустит важнейший полузащитник Бруну Фернандеш. Падение может продолжиться.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

«Ливерпуль» не проигрывает «МЮ» на «Энфилде» в восьми матчах подряд (пять побед и три ничьих). Предыдущий выезд манкунианцев в гости к мерсисайдцам обернулся историческим поражением со счетом 0:7. Мохамед Салах отметился в той встрече четырьмя набранными очками — двумя голами и двумя ассистами.

Прогноз Василия Уткина на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 17 декабря

«Юнайтед», потерпевший крах в Лиге чемпионов, едет на стадион, где их ненавидят всей душой. Не лучшее время для визита на «Энфилд». «Ливерпуль» даже в состоянии перестройки обыгрывает всех у себя дома, побед набралось уже 10. «МЮ», напротив, к середине декабря потерпел столько же поражений, сколько за весь предыдущий сезон, — 12. Очевидно, что мерсисайдцы постараются сделать своему принципиальному сопернику еще больнее. Повторить мартовские 7:0 вряд ли получится, но выиграть с разницей хотя бы в два мяча — не такая сложная задача», — считает Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) можно поставить за 2.00.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS