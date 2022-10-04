4 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Рейнджерс». Встреча пройдет на «Энфилде» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск. Главный арбитр — Клеман Тюрпен из Франции.

«Ливерпуль» — безоговорочный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.16, это приблизительно 86% вероятности. Ничья доступна за 8.70 (11%), триумф «Рейнджерс» — за громадные 17.0 (3%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного успеха принесет жирные 17 000 рублей.

Можете взять вариант «гости не проиграют» за 5.70. Либо победу шотландцев с форой (+1.5) мяча за 2.75.

Эксперты считают, что матч получится убойным: тотал больше 2.5 мяча идет за крошечные 1.33, ТМ 2.5 — за 3.30. Даже на ТБ 3.5 приемлемый коэффициент — 1.88.

Обмен голами оценен в 1.96, обратный исход — в 1.84.

Самый вероятный автор гола в составе «Ливерпуля» — Мо Салах. На его точный удар котировка — 1.65. У гостей за 4.50 можно взять точный удар Альфредо Морелоса.

Букмекеры считают, что хозяева победят со счетом 4:0. Такой результат доступен за 5.90.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс»

«Ливерпуль» сейчас явно не в своей тарелке и далек от лучшей формы. В последнем туре АПЛ красные сыграли вничью с «Брайтоном» (3:3), и это тревожный знак. С другой стороны, «Рейнджерс» в данный момент слабее большинства команд чемпионата Англии, в том числе последнего соперника мерсисайдцев, — многое решают травмированные. Отбиться от злого «Ливерпуля» на его поле гости не смогут.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 1.95.