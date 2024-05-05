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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: «шпоры» дадут бой несмотря на три подряд поражения в АПЛ

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 5 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Самая яркая вывеска 36-го тура АПЛ — поединок между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Игра на легендарном стадионе «Энфилд» пройдет 5 мая и начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Полом Тирни. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
05 мая, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Тоттенхэм

Аналитики букмекерской компании Winline видят мерсисайдцев серьезными фаворитами: их выигрыш доступен за 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности. Успех «Тоттенхэма» предложен с котировкой 5.80 (16%), даже на ничью можно поставить с чуть меньшим коэффициентом 5.60 (17%).

Несмотря на победу лондонцев в первом круге (2:1), вариант Х2 в предстоящем матче идет за солидные 2.85.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи выглядят следующим образом:

• победа красных 2:1 — за 8.40;

• 3:1 — за 9.20;

• 2:1 и ничья 1:1 — за 11.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 3.5 — за 2.19.

Вероятность того, что забитыми мячами отметятся обе команды, оценена в 1.38. Обратный вариант дан за 3.11.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Хозяева после нескольких неудачных матчей фактически выпали из чемпионской гонки, при этом они уже обеспечили себе место в топ-4 и практически не имеют никакой мотивации на оставшиеся матчи. «Шпоры» уступили в трех прошедших турах и серьезно усложнили себе борьбу за попадание в Лигу чемпионов, при этом их будет сложно подвинуть с пятой строчки — отрыв от «МЮ» составляет шесть баллов за четыре игры до финиша.

В последние годы встречи команд проходили с заметным преимуществом мерсисайдцев — у них семь побед в 10 поединках во всех турнирах. При этом с разницей больше, чем в один мяч, они выиграли лишь однажды — в финале Лиги чемпионов 2019 года. Возможно, эта тенденция сохранится, учитывая отсутствие турнирной мотивации «Ливерпуля». «Тоттенхэму» же как минимум следует закрыть жуткую серию из трех поражений. К тому же у «шпор» остались нерешенные вопросы с попаданием в ЛЧ на будущий год, надо их решить.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.77.

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Прогнозы на спорт
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