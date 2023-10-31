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Сегодня, 12:15

«ЛизаАлерт», FONBET и Российский футбольный союз объявили о сотрудничестве

«Футбол помогает».
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30 октября в Москве в рамках IX Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» было объявлено о запуске благотворительного проекта «Футбол помогает». Заниматься его реализацией будут «ЛизаАлерт», FONBET и Российский футбольный союз.

Проект предполагает информационную поддержку поиска пропавших людей. Так, на предстоящих футбольных матчах FONBET Кубка России по футболу игроки будут выходить на поле с фотографиями пропавших детей, а ориентировки с их фото и данными будут выводиться на экраны стадионов. Такие ориентировки будут появляться и в соцсетях партнеров проекта. Сообщить информацию о пропавших людях можно будет на сайте футболпомогает.рф.

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Таким образом, к поиску детей получится подключить огромное количество людей — все футбольное сообщество. Все желающие смогут присоединиться к поисково-спасательным мероприятиям, в них будут принимать участие как болельщики, так и сами футболисты.

Помимо этого, в рамках благотворительной программы «ДоброFON», которая будет действовать на ряде матчей турнира, генеральный партнер Кубка России — FONBET переведет средства в поддержку поискового добровольчества, в Центр поиска пропавших людей (ЦППЛ) и на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт». Например, 12 октября в товарищеском матче между сборными России и Камеруна благотворительная программа «ДоброFON» умножила на 100 число зрителей матча (20 152 человека) и пожертвовала именно такую сумму в ЦППЛ. Подобные акции будут действовать на матчах FONBET Кубка России, а на полученные средства не менее 10 регионов отряда «ЛизаАлерт» будут обеспечены штаб-машинами ГАЗ-«Соболь».

Кроме того, в рамках проекта планируется на регулярной основе проводить в российских школах специальные уроки, где детям расскажут о технике безопасности, в случае если ребенок потерялся.

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«В этом проекте для нас важны два направления: во-первых, это вовлечение в нашу деятельность новых людей и информирование их о существующей проблеме. Сегодня мы узнали, что многие даже не в курсе о масштабах проблемы пропавших людей, но благодаря поддержке таких партнеров, как Российский футбольный союз и FONBET, мы сможем рассказать об этом огромному количеству людей. Второе важное направление — это новые возможности для наших отрядов с появлением техники, которую предоставят наши партнеры», — отметил руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Футбол как самый популярный вид спорта в нашей стране объединяет огромное количество людей. Футболисты, тренеры, зрители, фанаты — нас очень много. В рамках Кубка FONBET мы запускаем этот массовый проект и надеемся, что общими усилиями сможем внести свой вклад в поиск пропавших людей, объединив возможности всего футбольного сообщества», — сказал экс-игрок сборной России, руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза Алексей Смертин.

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«Футболисты — это больше, чем спортсмены, они становятся образцом для подражания целого поколения детей. И поэтому особенно важно, чтобы игроки своим примером показывали, что такое социальная ответственность, учили молодых ребят, как вести себя в сложной ситуации, и помогали тем, кто все же в нее попал», — рассказал генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

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