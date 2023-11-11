Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
В заключительном 15-м туре первого круга РПЛ «Локомотив» схлестнется с «Ахматом». Игра пройдет 11 ноября на стадионе «Локомотив», начало в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.25 (мск).
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают железнодорожников однозначными фаворитами: коэффициент на их победу — 1.94, что составляет приблизительно 50% вероятности. Ничья и выигрыш гостей доступны с одинаковой котировкой 3.81 (25%).
Рынок на непоражение команды из Грозного оценен в 1.93.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.66, обратный вариант оценен в 2.20.
Комбинированный вариант победа «Локомотива» и обе забьют идет за 3.40.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.