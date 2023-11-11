Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 11 ноября 2023 года

В заключительном 15-м туре первого круга РПЛ «Локомотив» схлестнется с «Ахматом». Игра пройдет 11 ноября на стадионе «Локомотив», начало в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.25 (мск).

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают железнодорожников однозначными фаворитами: коэффициент на их победу — 1.94, что составляет приблизительно 50% вероятности. Ничья и выигрыш гостей доступны с одинаковой котировкой 3.81 (25%).

Рынок на непоражение команды из Грозного оценен в 1.93.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.60;

2:1 в пользу «Локо» — за 8.00;

1:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.66, обратный вариант оценен в 2.20.

Комбинированный вариант победа «Локомотива» и обе забьют идет за 3.40.

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