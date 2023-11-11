Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 11 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Антон Миранчук и Артем Дзюба на тренировке «Локомотива».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
Telegram Дзен

«Локомотив» завершит первый круг РПЛ поединком с «Ахматом». 11 ноября команды встретятся на «РЖД Арене», начало игры в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.25 (мск) покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ахмат

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, железнодорожники — серьезные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.94, это около 50% вероятности. Ничья и выигрыш гостей предложены с одинаковой котировкой 3.81 (25%).

Рынок на непоражение команды из Грозного оценен в 1.93.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.60;

  • победа «Локо» 2:1 — за 8.00;

  • 1:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен результативными ударами идет за 1.66, обратный вариант доступен за 2.20.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). Абаскаль все ближе к увольнению. Карпин может приблизить уход испанца

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Железнодорожники выглядят фаворитами: в последних восьми поединках во всех турнирах они потерпели всего одно поражение при четырех победах. «Ахмат» же едет на «РЖД Арену» после пяти неудач, в этих матчах команда из Грозного отличилась всего три раза. Также в последних трех встречах соперников «Локо» выиграл дважды.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.94.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
РФ выразила возмущение из-за ударов по гражданским объектам в Газе
Постпред Мальты отметил прогресс СБ ООН в принятии ближневосточной резолюции
ФБР изъяло телефон и iPad мэра Нью-Йорка в рамках расследования о коррупции
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Главный тренер СКА Ротенберг высказался о журналистах
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Подпишет ли «Торпедо» новый договор с Ларионовым?
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

PARI и «Шинник» собрали более 500 000 рублей во время благотворительного матча