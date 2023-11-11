Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
«Локомотив» завершит первый круг РПЛ поединком с «Ахматом». 11 ноября команды встретятся на «РЖД Арене», начало игры в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.25 (мск) покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, железнодорожники — серьезные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.94, это около 50% вероятности. Ничья и выигрыш гостей предложены с одинаковой котировкой 3.81 (25%).
Рынок на непоражение команды из Грозного оценен в 1.93.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.
Рынок на обмен результативными ударами идет за 1.66, обратный вариант доступен за 2.20.
Железнодорожники выглядят фаворитами: в последних восьми поединках во всех турнирах они потерпели всего одно поражение при четырех победах. «Ахмат» же едет на «РЖД Арену» после пяти неудач, в этих матчах команда из Грозного отличилась всего три раза. Также в последних трех встречах соперников «Локо» выиграл дважды.
Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.94.
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