Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 7 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс» 7 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

7 декабря в КХЛ состоится интригующий матч — «Локомотив» примет «Ак Барс». Встреча пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 18.45 мск.

СКА. «Трактор» — СКА: прогноз на матч КХЛ 7 декабря 2023 года

«Локомотив» считается фаворитом встречи. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.17, вероятность данного исхода — примерно 46%. Успех «Ак Барса» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.84 (21%).

Вариант, при котором казанцы не уступят по итогам трех периодов, предложено оформить за 1.66.

Пять из шести последних домашних встреч «Локомотива» были «низовыми». ТМ 4.5 идет за 1.69, ТБ 4.5 — за 2.16.

В шести предыдущих играх в гостях «Ак Барс» забросил всего семь шайб. ИТМ2 (2) оценен в 1.71, ИТБ2 (2) — в 2.10.

Триумф «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.69, выигрыш «Ак Барса» — за 2.16.

Павел Карнаухов. «Витязь» — ЦСКА: аутсайдеру есть чем ответить после октябрьских 1:9?

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ак Барс»

Казанцы слабо выступают в гостях в последние месяцы: выиграли всего три матча из 11, в четырех из пяти последних забросили меньше двух шайб. В то же время «Локомотив» — сильнейшая команда КХЛ по игре в обороне. Дома ярославцы наверняка сыграют осторожно против атакующего соперника и засушат встречу. Тем более результативных между командами и так немного.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.69.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
0
Читайте также
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Водопад голов! «Спартак» — «Динамо» — 8:7 ОТ
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Трактор» — СКА: где смотреть матч КХЛ 7 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире