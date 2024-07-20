«Локомотив» в первом туре нового сезона РПЛ проверит новичка лиги «Акрон». Игра на «РЖД Арене» пройдет 20 июля, стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 14.50 мск.

По мнению букмекеров, «Локомотив» — однозначный фаворит: победа подопечных Михаила Галактионова доступна с котировкой 1.61, вероятность этого исхода — примерно 61%. Успех тольяттинцев идет за 5.40 (17%), даже ничья дана с меньшим коэффициентом 4.30 (22%).

Непоражение «Акрона» предложено с котировкой 2.39.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство «Локомотива»:

• 1:0 — за 6.80;

• 2:0 и 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.82, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.98.

Комбинированное условие 1Х и «обе забьют» предложено за 2.02.