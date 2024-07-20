Прогнозы на спорт
Сегодня, 06:15
«Акрон» в первом матче РПЛ в истории встретится с «Локомотивом». Игра пройдет 20 июля на московской «РЖД Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Владимир Москалев. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Букмекеры считают железнодорожников серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.61, что приблизительно 61% вероятности. Выигрыш коллектива из Тольятти предложен за 5.40 (17%) — это наименее вероятный исход поединка. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 4.30 (22%).
Непоражение «Акрона» предложено с котировкой 2.39.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство «Локомотива»:
• 1:0 — за 6.80;
• 2:0 и 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.82, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.98.
Железнодорожники серьезно ослабли за летнее трансферное окно: ушли Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и еще несколько сильных футболистов. Поэтому даже матч с новичком РПЛ может стать для клуба серьезной проверкой на старте сезона, тем более что тольяттинцы еще ни разу не проигрывали «Локомотиву». Клубы встречались два раза: одна игра закончилась вничью (1:1), вторая — победой «Акрона» (2:0).
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.82 (если «Акрон» проиграет с разницей в один мяч, случится возврат).