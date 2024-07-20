«Акрон» в первом матче РПЛ в истории встретится с «Локомотивом». Игра пройдет 20 июля на московской «РЖД Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Владимир Москалев. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Букмекеры считают железнодорожников серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.61, что приблизительно 61% вероятности. Выигрыш коллектива из Тольятти предложен за 5.40 (17%) — это наименее вероятный исход поединка. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 4.30 (22%).

Непоражение «Акрона» предложено с котировкой 2.39.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство «Локомотива»:

• 1:0 — за 6.80;

• 2:0 и 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.82, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.98.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Акрон»

Железнодорожники серьезно ослабли за летнее трансферное окно: ушли Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и еще несколько сильных футболистов. Поэтому даже матч с новичком РПЛ может стать для клуба серьезной проверкой на старте сезона, тем более что тольяттинцы еще ни разу не проигрывали «Локомотиву». Клубы встречались два раза: одна игра закончилась вничью (1:1), вторая — победой «Акрона» (2:0).

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.82 (если «Акрон» проиграет с разницей в один мяч, случится возврат).