14 марта пройдет ответный матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой», первую игру оппоненты закончили вничью (2:2). Команды встретятся на «РЖД Арене», арбитр Артем Чистяков даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.55 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа железнодорожников доступна с котировкой 1.82, что составляет приблизительно 54% вероятности. Успех «Балтики» представлен за 4.40 (21%) — это наименее возможный исход встречи. Коэффициент на ничью — 3.75 (25%).

Выход «Локомотива» в следующий раунд имеется за 1.46, этот рынок на коллектив Сергея Игнашевича оценен в 2.80.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка подчеркивают превосходство москвичей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.86.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.88, обратный вариант дан за 1.93.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и ТБ 2.5 гола идет за 2.20.

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