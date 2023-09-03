3 сентября московский «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой». Игра седьмого тура РПЛ пройдет в столице на «РЖД Арене» и начнется в 15.15 по московскому времени. Показана она будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» фаворитом игры. На победу хозяев предложено ставить с коэффициентом 1.85, это примерно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Балтики» — за еще большие 4.18 (22%).

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«Балтика» на неделе добилась исторической победы — переиграла в Кубке России «Зенит» (1:0). На то, что новичок РПЛ не уступит и «Локо», котировка — 2.01.

В четырех из пяти предыдущих матчах с участием москвичей было забито меньше трех мячей, такая же статистика и у «Балтики». Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.07.

Обмен результативными атаками можно взять за 1.73, противоположный результат — за 2.09.

«Локомотив» забил по одному мячу в шести предыдущих встречах во всех турнирах. На повторение ситуации коэффициент — 2.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.80;

1:0 и 2:1 в пользу «Локо» — за 7.75.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Балтика»

«Балтика» оставляет самое приятное впечатление на старте сезона. Да, в шести матчах РПЛ она набрала всего три очка, но самоотдача, вылившаяся в успех над «Зенитом» (1:0) в Кубке и три победы в этом турнире вряд ли кого-то оставят равнодушными. Как и игра со «Спартаком», в которой калининградцы боролись до последнего и уступили всего в один мяч (1:2).

«Локомотив» возложенные на него перед началом сезона ожидания вряд ли оправдывает. Москвичи с двумя победами в шести играх идут в середине таблицы, убедительно выиграли всего один из девяти матчей во всех соревнованиях, а в последние недели чудом спасаются от поражений. На их счету по одному голу в шести играх подряд, пять из которых получились «низовыми».

Впрочем, дома команда Галактионова не должна проиграть новичку РПЛ. Но и не факт, что она победит. Голов также будет немного — забивают соперники натужно.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.82.

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