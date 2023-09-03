Прогнозы на спорт
Сегодня, 06:15
3 сентября московский «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой». Игра седьмого тура РПЛ пройдет в столице на «РЖД Арене» и начнется в 15.15 по московскому времени. Показана она будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» фаворитом игры. На победу хозяев предложено ставить с коэффициентом 1.85, это примерно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Балтики» — за еще большие 4.18 (22%).
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«Балтика» на неделе добилась исторической победы — переиграла в Кубке России «Зенит» (1:0). На то, что новичок РПЛ не уступит и «Локо», котировка — 2.01.
В четырех из пяти предыдущих матчах с участием москвичей было забито меньше трех мячей, такая же статистика и у «Балтики». Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.07.
Обмен результативными атаками можно взять за 1.73, противоположный результат — за 2.09.
«Локомотив» забил по одному мячу в шести предыдущих встречах во всех турнирах. На повторение ситуации коэффициент — 2.90.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Балтика» оставляет самое приятное впечатление на старте сезона. Да, в шести матчах РПЛ она набрала всего три очка, но самоотдача, вылившаяся в успех над «Зенитом» (1:0) в Кубке и три победы в этом турнире вряд ли кого-то оставят равнодушными. Как и игра со «Спартаком», в которой калининградцы боролись до последнего и уступили всего в один мяч (1:2).
«Локомотив» возложенные на него перед началом сезона ожидания вряд ли оправдывает. Москвичи с двумя победами в шести играх идут в середине таблицы, убедительно выиграли всего один из девяти матчей во всех соревнованиях, а в последние недели чудом спасаются от поражений. На их счету по одному голу в шести играх подряд, пять из которых получились «низовыми».
Впрочем, дома команда Галактионова не должна проиграть новичку РПЛ. Но и не факт, что она победит. Голов также будет немного — забивают соперники натужно.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -