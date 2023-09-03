Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Локомотив» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 3 сентября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Балтика» 3 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Локомотив».
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Telegram Дзен

3 сентября московский «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой». Игра седьмого тура РПЛ пройдет в столице на «РЖД Арене» и начнется в 15.15 по московскому времени. Показана она будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 15:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» фаворитом игры. На победу хозяев предложено ставить с коэффициентом 1.85, это примерно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Балтики» — за еще большие 4.18 (22%).

Хотите выиграть более 4000 рублей? Ставка в 1000 рублей на калининградцев в случае их триумфа принесет выигрыш в 4180 рублей.

«Балтика» на неделе добилась исторической победы — переиграла в Кубке России «Зенит» (1:0). На то, что новичок РПЛ не уступит и «Локо», котировка — 2.01.

В четырех из пяти предыдущих матчах с участием москвичей было забито меньше трех мячей, такая же статистика и у «Балтики». Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.07.

Обмен результативными атаками можно взять за 1.73, противоположный результат — за 2.09.

«Локомотив» забил по одному мячу в шести предыдущих встречах во всех турнирах. На повторение ситуации коэффициент — 2.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.80;

  • 1:0 и 2:1 в пользу «Локо» — за 7.75.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Балтика»

«Балтика» оставляет самое приятное впечатление на старте сезона. Да, в шести матчах РПЛ она набрала всего три очка, но самоотдача, вылившаяся в успех над «Зенитом» (1:0) в Кубке и три победы в этом турнире вряд ли кого-то оставят равнодушными. Как и игра со «Спартаком», в которой калининградцы боролись до последнего и уступили всего в один мяч (1:2).

«Локомотив» возложенные на него перед началом сезона ожидания вряд ли оправдывает. Москвичи с двумя победами в шести играх идут в середине таблицы, убедительно выиграли всего один из девяти матчей во всех соревнованиях, а в последние недели чудом спасаются от поражений. На их счету по одному голу в шести играх подряд, пять из которых получились «низовыми».

Впрочем, дома команда Галактионова не должна проиграть новичку РПЛ. Но и не факт, что она победит. Голов также будет немного — забивают соперники натужно.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.82.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО
Экс-премьер Словакии раскритиковал западные СМИ за поддержку нацистов
Трамп и Байден получили равную поддержку от потенциальных избирателей
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лион» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 3 сентября 2023 года

«Фактор Акинфеева может сыграть роль». Прогноз Уткина на битву между ЦСКА и «Зенитом»