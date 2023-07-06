Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Локомотив» — «Балтика»: прогноз на товарищеский матч 6 июля 2023 года

Прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Балтика» 6 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Локомотив».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

6 июля «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Балтику». Предсезонный поединок железнодорожников с новичком РПЛ стартует в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Андрей Мостовой (&laquo;Зенит&raquo;). Шестой подряд титул «Зенита» или сенсация от московских клубов. Кто станет чемпионом России в сезоне-2023/24?

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-зеленых можно с коэффициентом 1.64, это около 58% вероятности. Выигрыш калининградцев предложен с котировкой 5.28 (18%). Ничья доступна за 3.96 (24%).

Последняя встреча команд состоялась в сентябре 2019 года в 1/16 Кубка России — в основное время закончили 1:1, в серии пенальти лучше были «балтийцы» (4:1). Верите, что в этот раз они одолеют «Локо» за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 5280 рублей.

В предыдущей товарищеской игре москвичи устроили перестрелку с «Волгарем» (4:2). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.96.

Железнодорожники обменивались голами с соперниками в обоих предсезонных матчах нынешнего лета. «Балтика» в единственном таком поединке уступила всухую — «Шиннику» (0:1). Вариант «обе забьют» доступен за 1.84, обратный рынок — за 1.86.

Три из четырех наиболее вероятных, по мнению экспертов, итогов противостояния говорят в пользу «Локомотива»:

  • 1:0 — за 5.90;

  • 2:0 — за 6.45;

  • 2:1 и 1:1 — за 7.00.

Александр Головин (&laquo;Монако&raquo;). «ПСЖ» без Месси или «Монако» с Головиным. Кто станет чемпионом Франции в сезоне-2023/24?

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Балтика»

Выход из отпуска дался железнодорожникам тяжеловато: в предсезонных играх парни Михаила Галактионова стартовали с ничьей против «Иртыша» (1:1). Но уже ко второму товарняку москвичи раскачались и ярко прихлопнули «Волгарь» (4:2). Соперник по третьему контрольному поединку — вице-чемпион первой лиги-2022/23 «Балтика». Калининградцы лишь на два балла отстали от «Рубина» и спустя 25 лет вернулись в высший дивизион. Первый матч после каникул коллектив Сергея Игнашевича хоть и с минимальным счетом, но проиграл — «Шиннику» (0:1).

Красно-зеленые находятся в лучшей по сравнению с «балтийцами» форме и способны оформить более двух голов, что и доказали в предыдущей встрече.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 гола за 1.74.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энди Маррей — Стефанос Циципас: британец отправит пятую ракетку мира на каникулы