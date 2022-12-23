23 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Локомотив» и ЦСКА. Игра начнется в 19.30 по московскому времени на «Арене 2000» в Ярославле, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 19.20 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ немного отдает предпочтение хозяевам. Поставить на них можно за 2.60, это примерно 38% вероятности. Успех армейцев оценили в 2.65 (37%), ничья доступна за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА в случае успеха выплата составит 2650 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 1.50.

Победа «Локомотива» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.90, армейцев — за 1.94.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 1.94.

Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 2.02, обратный исход оценили в 1.83.

Коэффициент на то, что первая шайба будет забита на первой минуте — 14.5.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:2 — за 6.60;

• 1:1 — за 8.40;

• 3:3 — за 11.5.