Прогнозы на спорт
Сегодня, 17:15
23 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Локомотив» и ЦСКА. Игра начнется в 19.30 по московскому времени на «Арене 2000» в Ярославле, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 19.20 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ немного отдает предпочтение хозяевам. Поставить на них можно за 2.60, это примерно 38% вероятности. Успех армейцев оценили в 2.65 (37%), ничья доступна за 3.80 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА в случае успеха выплата составит 2650 рублей.
Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 1.50.
Победа «Локомотива» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.90, армейцев — за 1.94.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 1.94.
Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 2.02, обратный исход оценили в 1.83.
Коэффициент на то, что первая шайба будет забита на первой минуте — 14.5.
Три наиболее вероятных точных счета:
• 2:2 — за 6.60;
• 1:1 — за 8.40;
• 3:3 — за 11.5.