21 марта ярославский «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА. Третья игра 1/4 финала плей-офф КХЛ состоится на «Арене-2000 Локомотив» в 19.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime покажут ее в прямом эфире с 19.15 мск. ЦСКА ведет в серии со счетом 2:0.

Букмекерская компания PARI отдала предпочтение «Локомотиву». На победу хозяев площадки в основное время можно поставить за 2.37, вероятность такого исхода — примерно 42%. Успех ЦСКА идет за 3.02 (33%), ничья — за 3.65 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ярославцев в случае их выигрыша выплата составит 2370 рублей.

В предыдущей встрече соперники забросили пять шайб на двоих — это очень высокий показатель для этих команд. ТБ 3.5 в предстоящей встрече доступен за 1.50, ТБ 4.5 — за 2.25.

На то, что счет в матче откроет «Локомотив», котировка — 1.80, ЦСКА — 1.98.

В обоих матчах плей-офф армейцы забросили ярославцам две и более шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за приятные 1.57.

Возьмите вариант Х2 за 1.58, если верите, что армейцы не проиграют железнодорожникам в третьем матче кряду.

Победа ЦСКА с учетом основного времени и овертайма доступна за 2.10, «Локо» — за 1.73.

На голы от обеих команд в стартовые 10 минут матча можно поставить за крупные 9.00.