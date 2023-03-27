27 марта в Ярославле в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» сойдется с ЦСКА. Команды выйдут на лед «Арена-2000 Локомотив» и начнут встречу в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. ЦСКА ведет в серии со счетом 3:2.

«Локомотив» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании PARI. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья идет за 3.70 (26%), успех армейцев — за 3.05 (32%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода принесет 3700 рублей.

Вариант Х2 предложен за 1.60. ЦСКА не проиграл «Локомотиву» в основное время в 17 из 21 предыдущих матчей.

Эксперты предполагают, что соперники снова не пробьют «верх» по голам. ТБ 4.5 идет за 2.12, ТМ 4.5 — за 1.72.

Последний матч остался за «Локо» со счетом 1:0. Верите, что команды не обменяются результативными бросками во второй игре подряд? Вариант «обе забьют — нет» предложен за 4.00.

Можете выбрать автора гола. Наименьший коэффициент 2.65 на нападающих ЦСКА — Михаила Плотникова и Сергея Григоренко.

Победа хозяев с учетом основного времени и овертайма оценена в 1.70, успех гостей — в 2.13.

ЦСКА нужна одна победа для выхода в полуфинал плей-офф КХЛ. На то, что именно команда Сергея Федорова пробьется в следующий раунд, котировка — 1.28. На коллектив Игоря Никитина — 3.70.