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Сегодня, 11:15

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 23 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Болельщики ЦСКА.
Фото Официальный сайт ЦСКА
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23 декабря в КХЛ состоится захватывающий матч команд из верхней части — занимающий вторую строчку «Локомотив» примет ЦСКА. Встреча состоится в Ярославле на «Арене 2000» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали приоритет «Локомотиву»: на его победу в основное время можно поставить за 2.50, вероятность исхода — примерно 40%. Успех ЦСКА предложен за чуть большие 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.82, москвичей — в 1.98.

Последний матч между командами состоялся 7 ноября и завершился победой «Локомотива» в серии штрафных бросков — 3:2. На то, что ЦСКА снова не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.49.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено оформить за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.86.

На то, что обе команды отличатся по два и больше раза, коэффициент — 2.12. Обратный результат оценен в 1.72.

Кто выиграет стартовое вбрасывание? «Локомотив» — 1.75, ЦСКА — 1.96.

Если считаете, что хотя бы в одном периоде соперники не выявят победителя, тогда возьмите это условие за 1.26.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

ЦСКА в последнем матче переиграл самого опасного соперника и лидера конференции СКА (2:1). Всего это третий успех команды Федорова в пяти последних встречах в КХЛ. У «Локомотива» статистика получше (четыре победы из пяти), однако конкуренты у ярославцев были проще, самый топовый — «Ак Барс» (2:1).

Армейцы умеют играть с «Локо» — ни разу не уступили в 12 крайних встречах в основное время и добыли девять побед. Последний матч 7 января завершился в пользу «железнодорожников» по буллитам, но игра была очень близкой.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.98.

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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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