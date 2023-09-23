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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 23 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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23 сентября «Локомотив» и ЦСКА сойдутся уже второй раз в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся в Ярославле на льду «Арены-2000», игра начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на успешное завершение матча: победа железнодорожников в основное время доступна за 2.35, это приблизительно 41% вероятности. Выигрыш армейцев предложен с котировкой 2.80 (34%), коэффициент на ничью — 3.75 (25%).

Триумф «Локо» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.77, этот рынок на гостей предложен за 2.03.

Команды уже встречались 18 сентября — ярославцы оформили минимальную выездную победу (2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке москвичи хотя бы не уступят, можно за 1.59.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 2.05, ТМ 4.5 — за 1.70. В половине из последних 10 очных встреч в КХЛ соперники пробили «верх» по голам.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

Подопечные Сергея Федорова находятся в плачевном состоянии: после девяти матчей регулярки добыли всего две победы в основное время и расположились только на восьмой строчке Западной конференции. К предстоящему поединку москвичи подошли после двух поражений — одно из них как раз от «Локомотива» (1:2), после железнодорожников с армейцами разделалась «Лада» (1:3).

Ярославцы же в случае успеха сравняются по очкам с лидирующим на «Западе» «Динамо». В четырех последних играх «Локо» оформил четыре выигрыша в основное время, а также поправил статистику заброшенных шайб — в среднем за матч железнодорожники отличаются 2,5 раза.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.75.

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