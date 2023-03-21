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Сегодня, 15:15

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 21 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 21 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Антон Слепышев.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
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21 марта в Ярославле в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА. Игра состоится на «Арене-2000 Локомотив» в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах KHL и KHL Prime стартует в 19.15 мск. ЦСКА ведет в серии со счетом 2:0.

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Букмекерская компания PARI считает «Локомотив» фаворитом предстоящей игры. На победу ярославцев в основное время можно поставить за 2.37, что около 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.65 (25%), успех ЦСКА — за чуть меньшие 3.02 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат, если команды доберутся до овертайма, принесет 4650 рублей.

Возьмите вариант Х2 за 1.58, если верите, что армейцы не проиграют железнодорожникам в третьем матче кряду.

В предыдущей встрече команды показали необычно высокую для очных встреч результативность — забросили аж пять шайб. ТБ 3.5 в предстоящей встрече доступен за 1.50, на ТБ 4.5 — за 2.25.

Кто, по вашему мнению, откроет счет в игре? «Локомотив» — 1.80, ЦСКА — 1.98.

В обоих матчах плей-офф армейцы забросили ярославцам две и более шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за приятные 1.57.

Победа ЦСКА с учетом основного времени и овертайма доступна за 2.10, «Локо» — за 1.73.

На голы от обеих команд в стартовые 10 минут матча можно поставить за крупные 9.00.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» выглядел не хуже ЦСКА в первых двух матчах, но кошмарная реализация серьезно подвела железнодорожников. Теперь им предстоит отыгрываться с 0:2 в серии, но, на их счастье, следующие встречи состоятся на домашней арене, где сопернику будет труднее под давлением местных трибун.

До поражений в плей-офф ярославцы не уступили ЦСКА в основное время в пяти играх кряду, в том числе дважды на своем льду. Сейчас они будут заряжены на реванш как никогда, а у москвичей, наоборот, есть возможность взять паузу.

Что касается результативности, то команды ни разу в предыдущих 11 матчах не забросили больше пяти шайб. Вряд ли серия прервется именно сейчас.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 5.5 за 1.87.

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КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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