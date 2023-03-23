23 марта в Ярославле состоится четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча состоится на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск. Счет в серии — 2:1 в пользу армейцев.

Букмекерская компания PARI считает фаворитом предстоящей встречи «Локомотив». На победу железнодорожников в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех ЦСКА — за 3.10 (32%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3100 рублей, а чистая прибыль составит 2100 рублей.

Предыдущий матч в Ярославле завершился грандиозным успехом «Локо» (6:2). На то, что поражение взбодрит ЦСКА и армейцы не проиграют хотя бы по итогам 60 минут, котировка — 1.60.

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Тотал больше 4.5 шайбы идет за солидные 2.12, ТМ 4.5 — за 1.72.

Два из трех матчей в серии завершились с разницей в две и более шайбы в пользу одной и другой команд. Вариант Ф1(-1.5) оценен в 3.55, Ф2(-1.5) — в 4.50.

Победу «Локомотива» с учетом основного времени и овертайма можно оформить за 1.70, триумф ЦСКА — за 2.15.

После успеха в предыдущей встрече ярославцы повысили свои шансы на выигрыш серии. Теперь выход команды Игоря Никитина в следующий раунд оценен в 3.20, коллектива Сергея Федорова — в 1.35.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

В третьем матче серии «Локомотив» подтянул очень важный компонент, который помог кардинально изменить результат — ярославцы реализовали 18.18% бросков и победили 6:2. В первых двух встречах команда Никитина также атаковала активнее соперника (бросала в два раза больше), но за 120 минут оформила всего две шайбы.

Поняв, как именно нужно действовать против армейской защиты и как пробивать Рейдеборна с Шарыченковым, хозяева вполне могут проводить более результативные поединки. А болельщики должны рассчитывать на то, что команды отойдут от привычных «низовых» встреч и будут пробивать тотал больше 4.5 шайбы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 2.12.

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