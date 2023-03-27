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Сегодня, 14:45

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 27 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 27 марта 2023 года
Евгений Коростелев
ХК «Локомотив».
Фото Официальный сайт ХК «Локомотив»
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27 марта в Ярославле состоится шестой матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ, в котором «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на «Арена-2000 Локомотив» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 19.15 мск. Счет в серии — 3:2 в пользу армейцев.

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Аналитики букмекерской компании PARI считают фаворитами встречи железнодорожников. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что составляет приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (26%), успех армейцев — за 3.05 (32%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 3050 рублей, а чистая прибыль — 2050 рублей.

Считаете, что красно-синие сдержат натиск соперника и не проиграют хотя бы по ходу часа игры? Вариант Х2 предложен за 1.60.

Эксперты предполагают, что соперники снова не пробьют «верх» по голам. ТБ 4.5 идет за 2.12, ТМ 4.5 — за 1.72.

Последний матч остался за «Локо» со счетом 1:0. Верите, что команды не обменяются результативными бросками во второй игре подряд? Вариант «обе забьют — нет» предложен за 4.00.

Победа хозяев с учетом основного времени и овертайма оценена в 1.70, успех гостей — в 2.13.

ЦСКА нужна одна победа для выхода в полуфинал плей-офф КХЛ. На то, что именно команда Сергея Федорова пробьется в следующий раунд, котировка — 1.28. На коллектив Игоря Никитина — 3.70.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

Последний матч получился наименее результативным из всех, что команды проводили в плей-офф, — цена ошибки выросла до предела, и рисковать никто не хотел. В особенности «Локомотив», который выстроил игру вокруг обороны, — тактика сработала и позволила команде Никитина вернуть серию в Ярославль.

У железнодорожников нет права на ошибку, а раз в прошлой игре аккуратный хоккей принес им успех, то и менять что-то не имеет смысла. Да и ЦСКА вряд ли захочет участвовать в перестрелке, которая легко может сложиться не в его пользу. Поэтому ждать яркий хоккей в Ярославле точно не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.72.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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