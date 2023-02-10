0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 10 февраля 2023 года

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Локомотива» в матче КХЛ против «Амура».
Фото Официальный сайт «Локомотива»
Telegram Дзен

10 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Локомотив» и «Динамо». Игра состоится в Ярославле на льду «Арены-2000-Локомотив», начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME. Эфир стартует в 18.50 мск.

Александр Овечкин. Овечкин забросит более 50 шайб в этом сезоне, а когда побьет рекорд Гретцки?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 46% вероятности. Успех гостей идет за серьезные 3.40 (27%), ничья доступна с такой же котировкой.

Считаете, что команды не выявят победителя за три периода? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае выигрыша принесет 3400 рублей.

Также вы можете поставить на победу любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: на железнодорожников этот рынок доступен за 1.59, на бело-голубых — за 2.36.

Команды встречались в этом сезоне уже трижды, предстоящий матч — последний очный для «Локо» и «Динамо» в этом сезоне регулярки. Коллективы обменялись выездными победами: железнодорожники дважды победили в Москве, бело-голубые — один раз в Ярославле. Поставить на то, что москвичи хотя бы не уступят на выезде, можно за 1.65.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Махачев — Волкановски: наследник Хабиба заставит Великого сдаться

Аналитики не рассчитывают, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 2.35, ТМ 4.5 — за 1.55. С гораздо более вероятной котировкой предложен тотал больше 3.5 гола — 1.60, ТМ 3.5 идет за 2.34.

Также на матч доступен широкий выбор интересных комбинированных ставок. Например, рынок на то, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 гола, оценен в 2.48. Поставить на обратный результат можно за 1.47.

0
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Милан» — «Торино»: прогноз на матч серии А 10 февраля 2023 года