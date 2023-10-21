21 октября «Локомотив» в 12-м туре РПЛ сразится с «Динамо». Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по столичному времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск», стартует в 16.00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов.

В букмекерской компании Olimpbet на успех «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 2.62, вероятность такого исхода — примерно 38%. Виктория «Динамо» оценена котировкой 2.67 (37%), ничья — 3.73 (25%).

Есть два варианта ставки с подстраховкой: 1Х за 1.51 или Х2 за 1.52.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.39. «Верх» прошел в трех последних матчах между командами.

Условие «обе забьют» можно оформить за 1.51, «обе забьют — нет» — за 2.53.

В трех предыдущих очных играх динамовцы оформляли в ворота железнодорожников минимум два гола: ИТБ2 (1.5) доступен за 2.06, ИТМ2 (1.5) — за 1.75.

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