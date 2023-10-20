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Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Карена Адамяна на центральный матч тура в РПЛ

Константин Марадишвили.
Фото Getty Images
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21 октября в 16.30 по московскому времени в 12-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Динамо». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

В какой форме «Локомотив»

В последнее время «Локомотив» довольно неплохо выступает в РПЛ. В пяти предыдущих турах на счету железнодорожников три победы, ничья и поражение. На этом отрезке они обыграли «Балтику» (3:2), уступили «Оренбургу» (0:2), одолели «Зенит» (2:1) с «Пари НН» (1:0) и разошлись миром с «Уралом» (2:2). Набрав 19 очков, красно-зеленые занимают четвертое место в таблице. В целом в чемпионате команда продуктивно действует в атаке и располагается на пятой позиции по результативности (18 голов).

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В FONBET Кубке России «Локомотив» имеет хороший шанс выйти в плей-офф Пути РПЛ. В первых двух матчах турнира подопечные Михаила Галактионова победили «Урал» (2:1) и «Рубин» (1:0). Правда, затем железнодорожники потерпели два поражения подряд: от «Ростова» (1:2) и «Урала» (0:0, 2:4 пен.). Однако в последней встрече красно-зеленые взяли убедительный реванш у ростовчан (3:1). С десятью очками «Локомотив» возглавляет свою группу, опережая «Урал» и «Ростов» на два балла.

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В какой форме «Динамо»

«Динамо» стало часто допускать осечки в РПЛ. В пяти предыдущих матчах в чемпионате России бело-голубые одержали всего одну победу при трех ничьих и одном поражении. Они обыграли «Ростов» (2:1), разошлись миром с «Пари НН» (1:1), уступили «Спартаку» (0:1) и свели к ничьим встречи с «Ахматом» (1:1) и «Факелом» (0:0). После 11 встреч подопечные Марцела Лички набрали 17 очков и идут на шестой строчке в таблице.

«Динамо» не может похвастаться стабильными результатами и в FONBET Кубке России. Вслед за гостевым поражением от «Пари НН» по пенальти (1:1, 3:4 пен.) бело-голубые одолели «Краснодар» на своем поле (4:3). После этого команда крупно уступила «Спартаку» (1:4) и проиграла «Краснодару» в серии 11-метровых ударов (1:1, 2:4 пен.). Впрочем, в последнем матче турнира «Динамо» разгромило «Спартак» (3:0), который к этому моменту уже обеспечил себе первое место в группе. Перед заключительным туром бело-голубые располагаются на второй позиции квартета D, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

«Локомотив» — «Динамо»: статистика личных встреч

Очные матчи команд проходят в равной борьбе. В пяти предыдущих официальных противостояниях «Локомотив» и «Динамо» одержали по одной победе при трех ничьих. В прошлом сезоне бело-голубые выиграли встречу первого круга (3:1), но в ответном поединке железнодорожники взяли реванш (4:2).

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Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Динамо» 21 октября

«Последние результаты «Динамо» оставляют желать лучшего. Проблемы бело-голубых связаны с тем, что им не удается поддерживать высокий уровень футбола на протяжении всей продолжительности матчей. Зачастую соперники пользуются этим, и «Динамо» проигрывает один из таймов. Так произошло в 8 из 10 предыдущих встреч бело-голубых во всех турнирах. Не думаю, что предстоящее дерби с «Локомотивом» станет исключением, учитывая, что в составе железнодорожников есть много классных атакующих футболистов», — заявил Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на победу «Локо» в одном из таймов можно сделать с коэффициентом 1.72.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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