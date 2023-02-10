10 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся представители лидирующей группы Западной конференции — «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдет в Ярославле на льду «Арены-2000-Локомотив». Начало в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.15, вероятность — около 46%. Успех москвичей предложен за 3.40 (27%), на ничью доступна такая же котировка.

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Локомотива» при благоприятном исходе принесет 2150 рублей.

Поставить на победу ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.59, этот рынок на бело-голубых идет за 2.36.

Команды встречались в этом сезоне уже трижды: «Локомотив» выиграл оба матча в Москве, но в единственной игре на домашней арене всухую уступил 0:2. Поставить на то, что бело-голубые вновь как минимум не проиграют в Ярославле в основное время, можно за 1.65.

Аналитики сильно сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы доступен за приличные 2.35, ТМ 4.5 — за реалистичные 1.55.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 февраля 2023 года

Обе команды подошли к игре в неплохом состоянии: и железнодорожники, и бело-голубые выиграли в семи из последних 10 матчей в КХЛ. В Западной конференции «Локомотив» идет четвертым, «Динамо» — пятым, но разница между командами всего три очка. К тому же у москвичей есть две игры в запасе.

Также соперники в этом сезоне показывают не слишком высокую результативность: «Локо» забрасывает в среднем 2.37 шайбы за игру, «Динамо» — 2.58. При этом команды отлично действуют в обороне: железнодорожники имеют лучшую защиту в КХЛ (пропускают 1.81 гола в среднем за матч), москвичи — на третьем месте по этому показателю (2.10). Встречи коллективов редко отличаются результативностью: в четырех из последних шести очных матчей в КХЛ команды на двоих забросили меньше пяти шайб.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.55.