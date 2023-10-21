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Сегодня, 13:15

«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 21 октября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 21 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Федор Смолов и Наир Тикнизян.
Фото Официальный телеграм-канал «Локомотива».
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21 октября в Москве состоится дерби — «Локомотив» в Черкизове примет «Динамо». Игра состоится на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Иванова прозвучит в 16.30 по столичному времени. В прямом эфире понаблюдать за командами можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция начнется в 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Взять успех «Локомотива» можно с коэффициентом 2.62, вероятность такого исхода — примерно 38%. Виктория «Динамо» оценена котировкой 2.67 (37%), ничья — 3.73 (25%).

Есть два варианта ставки с подстраховкой: 1Х за 1.51 или Х2 за 1.52.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.39. «Верх» прошел в трех последних матчах между командами.

Условие «обе забьют» можно оформить за 1.51, «обе забьют — нет» — за 2.53.

В трех предыдущих очных играх динамовцы оформляли в ворота железнодорожников минимум два гола: ИТБ2 (1.5) доступен за 2.06, ИТМ2 (1.5) — за 1.75.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

В последние годы команды радуют результативным футболом в очных матчах: предыдущие три встречи завершились 4:2, 3:1 и 3:3. Сейчас стоит ждать чего-то похожего, потому что игрой в обороне соперники не впечатляют (пропустили 15 и 16 мячей в 11 турах), а вот в атаке вполне неплохи: «Локо» — пятый по результативности в РПЛ с 18 мячами, «Динамо» делит шестое место с «Ростовом» (17).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.69.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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