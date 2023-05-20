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«Локомотив» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 20 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Факел» 20 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Иван Игнатьев.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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20 мая «Локомотив» в 28-м туре чемпионата России сыграет с «Факелом». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин из Тулы.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

Букмекерская компания Olimpbet больше верит в «Локомотив». На победу команды Михаила Галактионова можно поставить с коэффициентом 1.86, вероятность этого исхода — примерно 53%. Успех «Факела» идет за 4.18 (22%), ничья — за 3.88 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло выплата составит 3880 рублей, а чистая прибыль — 2880 рублей.

«Факел» выиграл три последних матча в РПЛ. На его непоражение в предстоящем матче котировка — 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.03.

На отсутствие обмена голами можно поставить за 2.06, на «обе забьют» — за 1.75. За пять очных матчей за всю историю противостояния команд они ни разу не забили друг другу.

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ИТМ1 (1.5) идет за 1.96, ИТБ1 (1.5) — за 1.85. В трех из четырех предыдущих встреч дома в РПЛ «Локо» оформлял минимум два мяча.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.60.

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ФК Локомотив (Москва)
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