В четвертом туре группового этапа Кубка России «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Химки». Игра состоится 18 октября и начнется в 18.00 по московскому времени, обслужит ее арбитр из Тулы Алексей Амелин. Прямая трансляция встречи в 17.55 мск начнется на сайте matchtv.ru и на телекнале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд: успех «Локомотива», как фаворита, можно взять с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), триумф «Химок» в основное время — за 6.00 (14%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 4900 рублей, а чистая прибыль составит 3900 рублей.

В последнем матче «Химкам» удалось сыграть вничью с «Факелом». Продлится ли серия подмосковного клуба без поражений? Вариант Х2 идет за 2.70.

Последние две встречи между этими командами, которые состоялись в августе и сентябре, завершились разгромами химчан — 0:5 и 0:3. Успех «Локо» с форой (-1.5) оценен котировкой 2.33.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.23.

Иван Игнатьев — самый вероятный автор гола в матче. Его точный удар оценен коэффициентом 2.40. За 2.45 идет результативный выстрел Вильсона Изидора.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу москвичей за 7.20.