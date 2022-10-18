Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Химки»: где смотреть матч Кубка России 18 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Локомотив» — «Химки» 18 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Вильсон Изидор.
Фото Global Look Press

В четвертом туре группового этапа Кубка России «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Химки». Игра состоится 18 октября и начнется в 18.00 по московскому времени, обслужит ее арбитр из Тулы Алексей Амелин. Прямая трансляция встречи в 17.55 мск начнется на сайте matchtv.ru и на телекнале «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа A
18 окт, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд: успех «Локомотива», как фаворита, можно взять с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), триумф «Химок» в основное время — за 6.00 (14%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 4900 рублей, а чистая прибыль составит 3900 рублей.

В последнем матче «Химкам» удалось сыграть вничью с «Факелом». Продлится ли серия подмосковного клуба без поражений? Вариант Х2 идет за 2.70.

Последние две встречи между этими командами, которые состоялись в августе и сентябре, завершились разгромами химчан — 0:5 и 0:3. Успех «Локо» с форой (-1.5) оценен котировкой 2.33.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.23.

Жозе Моуринью, &laquo;Рома&raquo;. «Сампдория» — «Рома»: новый тренер соперника не проблема для Моуринью

Иван Игнатьев — самый вероятный автор гола в матче. Его точный удар оценен коэффициентом 2.40. За 2.45 идет результативный выстрел Вильсона Изидора.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу москвичей за 7.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
0
Читайте также
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Локомотив» — «Химки»: прогноз на матч Кубка России 18 октября 2022 года