18 октября в матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» примет «Химки». Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть игру можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Локомотива» значительно больше шансов на победу. Поставить на успех железнодорожников можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода. Ничья идет за 4.90 (21%), виктория «Химок» — за 6.00 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что команда Гогниева не уступит в гостях, поставьте на это за 2.70.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.61.

Эксперты ожидают результативного матча, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.70.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.82, обратный исход — в 2.00.

Можете поставить на то, что «Химки» не забьют ни разу, за 2.36.

Наиболее реальный счет встречи, по мнению букмекеров, — 2:0 в пользу «Локо» за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Химки»

Болельщики ждали, и вот наконец это случилось — «Локомотив» прервал серию из двух болезненных поражений. После ухода Йозефа Циннбауэра красно-зеленым под руководством Заура Хапова удалось победить «Торпедо» (1:0).

Для «Химок» это вдвойне неприятные новости — они ничего не могли сделать с еще тем, поникшим, «Локо». За две встречи железнодорожники разгромили красно-черных с общим счетом 8:0. А сейчас москвичи еще злее и мотивированнее — они все еще могут не выйти в плей-офф Кубка напрямую, а значит, им необходимо побеждать и забивать как можно больше. «Химки» попадут под горячую руку.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.81 (в случае минимальной победы хозяев произойдет возврат средств).