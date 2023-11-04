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Сегодня, 14:15

Локомотив и FONBET представили осеннюю коллекцию мерча

Мерч.
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Коллекция вдохновлена отечественным ретрофутуризмом и киберпанком, которые соединились в единый стиль ЛОКОПАНК в преддверии матча со «Спартаком».

В капсулу вошли анорак, свитшот, дождевики, перчатки, носки и футболки. В ее создании принял участие российский художник и иллюстратор Евгений Зубков, известный по серии артов «RUSSIA 2077».

Главным арт-элементом коллекции стал футуристический образ легендарного поезда Л3516 на фоне «РЖД-Арены».

В презентации мерча приняли участие полузащитник «железнодорожников» Сергей Пиняев, актер сериала «Трудные подростки» Владимир Гарцунов, известная стримерша Арина Бердникова [AhriNyan] и ведущая «Матч ТВ» Алина Габуева.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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