«Локомотив» и ФОНБЕТ презентовали «Нейромерч»

ФК «Локомотив» и официальный партнер клуба компания ФОНБЕТ презентовали «Нейромерч» — совместную капсульную коллекцию одежды, вдохновленную историей побед клуба.

На «яркой полосе», составившей основу всех позиций капсулы, изображены самые памятные моменты и символы последних двух десятилетий истории «Локомотива».

«Нейромерч» ФК «Локомотив».



Ключевые события клуба, важные места, изображения главных героев, «представленных» на полосе, визуализировала нейросеть. Красно-зеленые полосы, расположенные на рукавах костюмов и футболок, символизируют железную дорогу. Воротники и манжеты перекликаются с фирменными цветами «Локо» и партнера клуба.

«Нейромерч» ФК «Локомотив».

Истории «яркой полосы»:

— Мяч Дмитрия Хохлова в ворота миланского «Интера».

— Локомотив Л-3516 — центральный символ клуба, красующийся на центральной площади «РЖД Арены».

— Дмитрий Лоськов — легенда клуба, рекордсмен «Локомотива» по числу матчей, голов и результативных передач, а ныне — член тренерского штаба команды.

— «РВАТЬ И МЕТАТЬ» — надпись на огромном баннере на эпическом матче со «Спартаком» в 2007 году, закончившемся точным ударом Малхаза Асатиани на 94-й минуте.

— Кубок России — трофей, который «Локомотив» выигрывал больше всех в истории страны — 9 раз.

— Празднование Эдера после золотого гола в ворота «Зенита» 5 мая 2018 года.

— Поезд, переезжающий корону, — олицетворение победы над «Реалом» в Лиге чемпионов 30 октября 2001 года.

— Дмитрий Сычев, празднующий золото чемпионата России-2004 в Ярославле.

— Джейкоб Лекхето на крыше базы в Баковке с трофеем после первого чемпионства в 2002-м.

— «РЖД Арена» — домашняя арена клуба в Черкизове.

«Нейромерч» ФК «Локомотив».

В презентации капсульной коллекции приняли участие футболисты «Локо» Антон Миранчук, Наир Тикнизян и Илья Лантратов. Не обошлось на съемках и без прекрасного пола — защитник ЖФК «Локомотив» Ирина Подшибякина, а также телеведущая МАТЧ ТВ и амбассадор ФОНБЕТ Яна Ромашкина продемонстрировали, как прекрасно одежда сидит и на девушках.

«Нейромерч» ФК «Локомотив».



Капсулу с «яркой полосой» составили: спортивный костюм, свитшот, футболка, панама и носки. «Нейромерч» уже в доступен в клубном магазине атрибутики на «РЖД Арене» и в онлайн-магазине на shop.fclm.ru. А также будет разыгран на ресурсах официального партнера клуба ФОНБЕТ.