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Сегодня, 14:15

«Локомотив» — «Куньлунь»: где смотреть матч КХЛ 12 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — «Куньлунь» 12 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Локомотива» в матче КХЛ против «Трактора».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
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12 сентября «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ схлестнется с лидером Восточной конференции «Куньлунем». Команды выйдут на лед «Арены-2000» в Ярославле в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Александр Радулов (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают железнодорожников серьезными фаворитами: успех ярославцев в основное время предложен с коэффициентом 1.50, что составляет приблизительно 65% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 5.60 (16%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Котировка на ничью — 5.00 (19%).

За последние 10 встреч в КХЛ соперникам лишь однажды не хватило основного времени для выявления победителя. Триумф железнодорожников с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.28, этот рынок на клуб из Пекина идет за 3.63.

Привлекательные котировки предложены на варианты результатов с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 1.88, Ф2(+1.5) — за 1.92;

• Ф1(-2.5) — за 2.63, Ф2(+2.5) — за 1.45.

Андрей Сергеев (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Команды нередко проводили яркие поединки: в 10 прошлых столкновениях семь раз пробивали отметку в пять точных бросков на двоих. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.25. В текущем сезоне «Куньлунь» отличается в среднем трижды за игру, «Локомотив» — дважды.

Комбинированный вариант с победой железнодорожников и ТБ 4.5 шайбы дали за 1.90, обратный рынок предложен за 3.18. За 10 предыдущих встреч «Локо» семь раз обыгрывал «Куньлунь», чтобы в матче забросили хотя бы пять раз.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 5.00, обратный рынок — за 1.17.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Ак Барс» — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 12 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире