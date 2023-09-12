Прогнозы на спорт
Сегодня, 11:15
12 сентября лидер Восточной конференции КХЛ «Куньлунь» отправится на выезд в Ярославль, где встретится с «Локомотивом». Игра пройдет на льду «Арены-2000» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу коллектива Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.50, это приблизительно 65% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 5.60 (16%), даже на ничью представили меньшую котировку 5.00 (19%).
За последние 10 столкновений в КХЛ соперникам лишь однажды не хватило основного времени для выявления сильнейшего. Триумф железнодорожников с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.28, этот рынок на клуб из Пекина идет за 3.63.
Привлекательные котировки предложены на варианты результатов с учетом форы:
• Ф1(-1.5) — за 1.88, Ф2(+1.5) — за 1.92;
• Ф1(-2.5) — за 2.63, Ф2(+2.5) — за 1.45.
Команды нередко проводили яркие поединки: в последних 10 встречах семь раз пробивали отметку в пять заброшенных шайб на двоих. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.25.
Вероятность увидеть овертайм дали в 5.00, обратный рынок — за 1.17.
Коллектив из Пекина отлично стартовал: за пять поединков оформил четыре виктории и взлетел на первую строчку в Восточной конференции. Причем «Куньлунь» прошел неуступчивые минское «Динамо» и «Спартак» (по 4:3) и в овертайме обыграл сильный ЦСКА (3:2). Подопечные Виктора Игнатьева показывают неплохую результативность: забросили уже 15 шайб и лишь раз отличились менее чем три раза за игру — против «Ак Барса» (1:5). «Локомотив» же начал сезон не лучшим образом: в четырех встречах потерпел два поражения и лишь раз победил в основное время. Также ярославцы немало пропустили (14 раз) и ни разу не получили менее двух голов.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -