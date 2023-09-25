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Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 25 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — «Металлург» 25 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Металлург».
Фото Официальный телеграм-канал «Металлурга»
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25 сентября ярославский «Локомотивом» столкнется в КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Игра состоится на «Арене-2000 Локомотив», стартовое вбрасывание произойдет в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция начнется в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают «Локомотив» фаворитом поединка. На победу ярославцев в основное время выставлен коэффициент 2.14, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (21%), успех «Металлурга» — за 3.10 (32%).

На то, что «Магнитка» не уступит по итогам 60 минут чистого времени, котировка — 1.75.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • ТБ 4.5 идет за 1.89, ТМ 4.5 — за 1.96;

  • ТБ 5.5 — за 2.70, ТМ 5.5 — за 1.49.

Победа хозяев по броскам в створ оценена в 1.56, гостей — в 2.50, ничья — в 12.0.

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Интересное условие — превосходство «Металлурга» по выигранным вбрасываниям с форой (+5.5) за 1.85. Такой же коэффициент доступен на «Локомотив», но с (-5.5).

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.68, гостей — за 2.24.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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