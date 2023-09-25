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Сегодня, 13:15

«Локомотив» — «Металлург»: лидера «Востока» ждет тяжелый матч в Ярославле

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Металлург» 25 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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25 сентября в КХЛ состоится матч между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом». Игра пройдет на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают «Локомотив» фаворитом поединка. На победу ярославцев в основное время выставлен коэффициент 2.14, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (21%), успех «Металлурга» — за 3.10 (32%).

На то, что «Магнитка» не уступит по итогам 60 минут чистого времени, котировка — 1.75.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен приятными 1.89, ТМ 4.5 — 1.96.

В четырех из пяти последних домашних матчей против «Металлурга» «Локомотив» отличался минимум трижды — ИТБ1 (2.5) идет за 2.02.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.68, гостей — за 2.24.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Металлург»

«Металлург» лидирует на «Востоке», набрав 16 очков в 10 матчах. При этом команда из Магнитогорска играет довольно результативно — оформляет в среднем 3.1 шайбы за 60 минут (31). Но в ближайшей встрече ей предстоит столкнуться с одной из сильнейших оборонительных линий лиги. «Локомотив» в прошлом сезоне пропустил меньше всех на «Западе», да и в этом вынул шайбу из сетки всего 19 раз в девяти играх.

Чтобы взломать соперника, «Магнитке» придется настойчиво атаковать и часто бросать. Высока вероятность, что минимум 31 попытка забить обернется попаданием в створ, но не факт, что это поможет гостям победить — основной вратарь ярославцев Даниил Исаев показывает высокий процент отраженных бросков (93.6).

Рекомендуемая ставка: «Металлург» бросит в створ больше 30 раз за 1.96.

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КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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