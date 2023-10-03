3 октября в Москве «Локомотив» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России померяется силами с «Ростовом». Встреча на «РЖД Арене» начнется в 17.15 по московскому времени и будет транслироваться на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.10 мск.

В букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» сильнее «Ростова». Победу москвичей в основное время можно взять за 1.79, что равно примерно 56% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.92 (25%), успех «Ростова» — в 4.32 (19%).

Если гости не проиграют, сработает котировка 2.04.

Условие «обе забьют» доступно за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.09.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.01. Соперники забивали не менее трех голов в восьми последних очных поединках.

Эксперты не сомневаются, что «Локо» организует гол во втором тайме — это любимая сорокапятиминутка команды в этом сезоне. На это событие предложено поставить за 1.49.

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