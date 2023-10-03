3 октября в 17.15 по московскому времени на «РЖД Арене» пройдет матч пятого тура группового этапа Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча Пути РПЛ будет транслироваться на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.10 мск.

«Локомотив» — лидер котировок. На победу команды Михаила Галактионова в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.79, это около 56% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.92 (25%), на успех «Ростова» в основное время — за еще большие 4.32 (19%).

На то, что Валерий Карпин и компания не уступят в Москве, котировка — 2.04.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.01. Соперники забивали не менее трех голов в восьми последних очных поединках.

В таком же количестве встреч произошел обмен голами. Условие «обе забьют» доступно за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.09.

«Ростов» резво начал четыре предыдущие игры и забил в стартовые 45 минут. На гол южан в первом тайме в Черкизове коэффициент — 2.49.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

«Ростов» набрал восемь очков в четырех матчах Кубка России и лидирует в группе B. «Локомотив» с шестью баллами идет следом, поэтому предстоящая игра будет битвой за первое место. Но так ли сильно победа нужна гостям? Они неудачно провели последние встречи в РПЛ и застряли на 10-й позиции. В текущих обстоятельствах Карпин хотел бы сосредоточиться на чемпионате, но график не позволяет. Поэтому он наверняка задействует резервистов, чтобы дать отдых лидерам.

Москвичи в случае неудачи рискуют не попасть в плей-офф Кубка, поэтому дома постараются выиграть. Но вряд ли стоит ждать от них феерии, так как в последних матчах железнодорожники серовато действуют в атаках — забили всего три мяча в четырех встречах, а «Оренбург» прошили единственным ударом в створ.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 2.01.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей