Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:45

«Локомотив» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России 3 октября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 3 октября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Локомотив»
Telegram Дзен

3 октября в 17.15 по московскому времени на «РЖД Арене» пройдет матч пятого тура группового этапа Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча Пути РПЛ будет транслироваться на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.10 мск.

FONBET Кубок России. Группа B
03 окт, 17:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

«Локомотив» — лидер котировок. На победу команды Михаила Галактионова в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.79, это около 56% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.92 (25%), на успех «Ростова» в основное время — за еще большие 4.32 (19%).

На то, что Валерий Карпин и компания не уступят в Москве, котировка — 2.04.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.01. Соперники забивали не менее трех голов в восьми последних очных поединках.

В таком же количестве встреч произошел обмен голами. Условие «обе забьют» доступно за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.09.

«Ростов» резво начал четыре предыдущие игры и забил в стартовые 45 минут. На гол южан в первом тайме в Черкизове коэффициент — 2.49.

Хвича Кварацхелия. Хвича молчал 23 матча, но ожил перед битвой с «Реалом». Вместе с Осимхеном даст отпор Винисиусу и Беллингему

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

«Ростов» набрал восемь очков в четырех матчах Кубка России и лидирует в группе B. «Локомотив» с шестью баллами идет следом, поэтому предстоящая игра будет битвой за первое место. Но так ли сильно победа нужна гостям? Они неудачно провели последние встречи в РПЛ и застряли на 10-й позиции. В текущих обстоятельствах Карпин хотел бы сосредоточиться на чемпионате, но график не позволяет. Поэтому он наверняка задействует резервистов, чтобы дать отдых лидерам.

Москвичи в случае неудачи рискуют не попасть в плей-офф Кубка, поэтому дома постараются выиграть. Но вряд ли стоит ждать от них феерии, так как в последних матчах железнодорожники серовато действуют в атаках — забили всего три мяча в четырех встречах, а «Оренбург» прошили единственным ударом в створ.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 2.01.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
0
Читайте также
Электромобиль «Атом» от «Камы» собрал 36 тыс. предзаказов в России
Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась на 26-м году жизни
В СМИ рассказали о неготовности США к реакции Юга на украинский конфликт
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 3 октября 2023 года