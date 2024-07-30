30 июля в первом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ «Ростов» приедет в гости к «Локомотиву». Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. Старт прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» — в 18.00 мск.

Аналитики считают красно-зеленых фаворитами: успех «Локомотива» оценили в 2.15, это около 43% вероятности. На победу команды Валерия Карпина предложили коэффициент 3.35 (30%). Ничья идет за 3.65 (27%).

В первом туре РПЛ дончане на своем поле разделили очки с ЦСКА, а во втором обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Непоражение «Ростова» дали с котировкой 1.99.

Опция «обе забьют» доступна за 1.72, обратный рынок — за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча в очной игре можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.98.

Наиболее возможный результат встречи, по версии экспертов, — 1:1. Этот счет представлен в линии за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

Железнодорожники стартовали в РПЛ результативно, но с разной степенью успешности: сначала сломили «Акрон» (3:2), а затем влетели «Динамо» (1:3). Теперь оборону красно-зеленых проверят парни Валерия Карпина, которые пока не знают поражений: начали чемпионат с домашней нулевой ничьей против ЦСКА, а во втором матче обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). В прошлом сезоне соперники тоже встречались на групповом этапе Кубка России и пробили «верх» по голам в обоих матчах. Текущая форма команд указывает на продолжение тренда.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.