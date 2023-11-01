1 ноября «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Рубин». Встреча заключительного тура Кубка России на этапе Пути РПЛ начнется в 18.30 по московскому времени. Главным арбитром назначена Вера Опейкина. В прямом эфире с 18.00 мск поединок покажут на телеканале «Матч ТВ».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у железнодорожников больше шансов на три очка: поставить на красно-зеленых можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 60% вероятности. Успех гостей предложили с котировкой 6.01 (17%). Ничья доступна за 4.41 (23%).

Триумф «Локомотива» с форой (-1) идет за 1.83. Если предполагаете, что казанцы навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.98.

Команды обменялись голами в половине из восьми недавних встреч. «Обе забьют» дали за 1.89, обратный вариант — за 1.91.

Специалисты склоняются к тому, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.09.

Лишь в двух из шести прошлых игр красно-зеленые огорчили «Рубин» меньше двух раз за 90 минут. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 точного удара представлен за 1.60.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на победу «Локо»:

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