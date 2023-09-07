8 сентября в КХЛ состоится матч между ярославским «Локомотивом» и санкт-петербургским СКА. Он пройдет на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире битва команд будет показана на сайте matchtv.ru и онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают СКА небольшим фаворитом противостояния. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.48, что примерно 40%% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (22%), успех «Локомотива» — за 2.60 (38%).

Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае их триумфа по итогам 60 минут принесет выплату в 2480 рублей.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 1.89, ТМ 4.5 — за 1.91.

На то, что железнодорожники забьют три и более раза, котировка — 2.29. На два и менее — 1.62. У команды Ротенберга такие же условия идут за 2.19 и 1.67 соответственно.

Выигрыш «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.94, СКА — за 1.86.

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