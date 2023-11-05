5 ноября в 14-м туре РПЛ встретятся соседи по таблице — делящие шестое и седьмое места «Локомотив» и «Спартак». Московское дерби пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток судьи Павла Кукуяна прозвучит в 19.30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» будет доступна с 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — с 19.25 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-зеленых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.52, что составляет примерно 36% вероятности. Ничья доступна за 3.71 (27%). Выигрыш парней Гильермо Абаскаля дали за 2.67 (37%).

Эксперты склоняются к тому, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.

«Обе забьют» оценили в 1.62, обратный вариант — за 2.28. Соперники обменялись меткими ударами в четырех из шести недавних столкновений.

Победа «Локомотива» с форой (0) представлена за 1.87. Аналогичный рынок на красно-белых ждет вас за 1.98.

За четыре дня до разборки со «Спартаком» коллектив Михаила Галактионова прихлопнул «Рубин» (3:0) в Кубке России. Индивидуальный тотал железнодорожников выше 1.5 гола идет за 2.17.

Специалисты считают, что наиболее возможный итог дерби — 1:1. На этот результат предложили котировку 6.40.

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