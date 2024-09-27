«Локомотив» — «Спартак»: Адамян ждет огня в дерби

28 сентября «Локомотив» и «Спартак» сыграют в 10-м туре РПЛ. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. Прогноз на игру дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме «Локомотив»

Железнодорожники приятно удивляют. Казалось, что, лишившись своего главного актива — лучшего ассистента РПЛ прошлого сезона Максима Глушенкова, команда не сможет побороться за место в первой тройке. Ходили разговоры о возможной отставке Михаила Галактионова. Но в «Локомотиве» приняли решение не рубить с плеча и найти внутренние резервы. Так на авансцену вышел Алексей Батраков — открытие старта нового сезона. В девяти матчах 19-летний атакующий полузащитник набрал уже 12 (7+5) очков. Неплохо вписался в состав и нападающий Дмитрий Воробьев, летом пришедший из «Оренбурга». На его счету 7 (4+3) результативных баллов.

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Благодаря яркой игре в атаке железнодорожники идут в лидирующей тройке, отставая всего на два очка от первого места. Смущает только слабая игра в обороне. 13 пропущенных мячей — худший результат в первой шестерке. Для решения этой проблемы у «Альмерии» был приобретен центральный защитник Сесар Монтес. Мексиканец дебютировал за «Локомотив» в кубковом матче с «Химками» (5:1), а в последнем туре РПЛ помог команде обыграть «Пари НН» (3:1). Результаты хорошие, но красно-зеленые по-прежнему редко играют на ноль.

В какой форме «Спартак»

Красно-белые отстают на пять очков от железнодорожников. В пассиве всего одно поражение, случившееся в стартовом туре нового розыгрыша РПЛ (0:2 от «Оренбурга»), но находиться в турнирной таблице выше мешает большое количество ничейных результатов. Таковых в четырех последних турах было три, в том числе в московском дерби с «Динамо» в минувшее воскресенье. Подопечные Деяна Станковича первыми пропустили, благодаря голам Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко с пенальти к 23-й минуте уже были впереди, а в середине второго тайма оказались еще и в большинстве после удаления у бело-голубых. Но вместо того чтобы добить соперника, красно-белые решили сыграть на удержание счета, за что поплатились на 94-й минуте (2:2). За всю игру у команды прошел только один точный кросс в чужую штрафную при 11 попытках. Низом вскрывать оборону соперника получалось лучше. 13 забитых мячей в девяти турах — худший результат в первой шестерке, зато пропустили меньше красно-белых только «Зенит» и «Краснодар». В целом с новым сербским специалистом «Спартак» прибавил в стабильности, но еще есть к чему стремиться.

«Локомотив» — «Спартак»: статистика личных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч команд в РПЛ и FONBET Кубке России прошла ставка на обмен голами и тотал больше 2.5. У «Локомотива» серия из шести матчей без побед над «Спартаком».

Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Спартак» 28 сентября

«Локомотив» и «Спартак» идут в верхней части турнирной таблицы, но добиваются этого диаметрально разными подходами. Первые сделали ставку на россиян, у них меньше всех легионеров в РПЛ. Вторые добиваются результата за счет иностранцев: Станкович, Угальде, Барко, Бабич... Только итоговое место в турнирной таблице рассудит, чья тактика оказалась верной. Как бы то ни было, и «Локомотив», и «Спартак» выглядят достаточно неплохо. Это будет матч на три результата, поэтому лучше я пойду иной дорогой и поставлю на голы. Предыдущая очная встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Думаю, что-то примерно такое же ждет нас и в этот раз: с большим количеством моментов, голами с обеих сторон и тоталом больше 2.5", — заявил Адамян.

В букмекерской компании FONBET на условие «обе забьют» и ТБ 2.5? можно поставить с коэффициентом 1.90.

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