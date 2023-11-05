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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 ноября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 5 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Локомотив».
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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5 ноября на «РЖД Арене» состоится московское дерби — «Локомотив» примет «Спартак». Встреча 14-го тура РПЛ стартует в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение хозяевам: триумф «Локомотива» оценили котировкой 2.52, это около 36% вероятности. Успех «Спартака» — за 2.67 (37%). Раздел очков идет за 3.71 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.

Команды обменялись меткими ударами в половине из шести недавних столкновений. Вариант «обе забьют» доступен за 1.62, обратный рынок — за 2.28.

Железнодорожники не пропустили в двух домашних встречах подряд — против «Динамо» (0:0) в чемпионате и «Рубина» (3:0) в Кубке. На то, что «Спартак» тоже не огорчит красно-зеленых, предложили коэффициент 3.68.

Джут Беллингем и&nbsp;Винисиус на&nbsp;церемонии &laquo;Золотого мяча&raquo;. Беллингем принес «Реалу» победу в класико и первое место. Но с «Райо Вальекано» может быть тяжелее, чем с «Барсой»

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Красно-белых настигла затяжная осенняя хандра — лишь одна виктория в шести последних матчах. Помимо успеха во встрече с «Нижним Новгородом» (2:0) положительные эмоции мог доставить разве что итог дерби с ЦСКА (2:2). В остальном — полный мрак. В трех поединках из четырех парни Гильермо Абаскаля влетели всухую — «Крыльям Советов» (0:4), «Динамо» (0:3) и «Факелу» (0:2). Зарубились только с «Краснодаром» (2:3), но проиграли из-за автогола. Железнодорожники в этом сезоне уступили на своем поле всего однажды — «Оренбургу» (0:2) в середине сентября, а после этого добыли на «РЖД Арене» три победы и ничью. За четыре дня до разборки со «Спартаком» коллектив Михаила Галактионова прихлопнул «Рубин» (3:0) в Кубке России. Вряд ли домашней серии красно-зеленых без поражений что-то угрожает.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.66.

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