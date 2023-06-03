3 июня в последнем туре РПЛ состоится московское дерби — «Локомотив» на «РЖД Арене» в Черкизове примет «Торпедо». Игра, как и все остальные в 30-м туре, начнется в 17.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Игра». Старт трансляции в 16.55 мск. Обслужит игру арбитр из Московской области Сергей Чебан.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Локомотив» заберет три очка. Победа железнодорожников идет за 1.25, вероятность этого исхода — примерно 80%. Успех «Торпедо» приумножит ставку в 11 раз (6%), а ничья — в 6.95 (14%).

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Вариант «Торпедо» не проиграет» оценен в 4.20. Но, учитывая серию автозаводцев из семи поражений, рассчитывать на Х2 не стоит.

А вот успех хозяев с форой (-1.5) мяча вполне вероятен — он доступен за 1.66.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.71, противоположный исход — за 2.12.

Тотал больше 3.5 гола, который прошел в последних матчах команд, идет за 1.91. Противоположные ТМ 3.5 — за 1.93.

Эксперты убеждены, что «Локо» отправит в сетку соперника минимум три мяча — ИТБ1 (2.5) предложено оформить за 1.69. В предыдущем туре красно-зеленые уместили четыре мяча в воротах «Динамо» (4:2).

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