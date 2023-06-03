Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Локомотив» — «Торпедо»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Торпедо» 3 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Франсуа Камано.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив».
Telegram Дзен

3 июня в последнем туре РПЛ состоится московское дерби — «Локомотив» на «РЖД Арене» в Черкизове примет «Торпедо». Игра, как и все остальные в 30-м туре, начнется в 17.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Игра». Старт трансляции в 16.55 мск. Обслужит игру арбитр из Московской области Сергей Чебан.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Торпедо М

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Локомотив» заберет три очка. Победа железнодорожников идет за 1.25, вероятность этого исхода — примерно 80%. Успех «Торпедо» приумножит ставку в 11 раз (6%), а ничья — в 6.95 (14%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного триумфа черно-белых принесет выплату в 11 000 рублей, а в карман упадут почетные 10 000.

Вариант «Торпедо» не проиграет» оценен в 4.20. Но, учитывая серию автозаводцев из семи поражений, рассчитывать на Х2 не стоит.

А вот успех хозяев с форой (-1.5) мяча вполне вероятен — он доступен за 1.66.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.71, противоположный исход — за 2.12.

 
Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Крылья Советов» — «Спартак»: Промес отправит самарцев в стыковые матчи

Тотал больше 3.5 гола, который прошел в последних матчах команд, идет за 1.91. Противоположные ТМ 3.5 — за 1.93.

Эксперты убеждены, что «Локо» отправит в сетку соперника минимум три мяча — ИТБ1 (2.5) предложено оформить за 1.69. В предыдущем туре красно-зеленые уместили четыре мяча в воротах «Динамо» (4:2).

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

 

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Обсудить
Читайте также
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

«Оренбург» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире