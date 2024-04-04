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Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:05

«Локомотив» — «Трактор»: травма Фукале не позволит челябинцам навязать борьбу во втором матче

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» 4 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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4 апреля в Ярославле состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором». Встреча на арене «Арена-2000 Локомотив» начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 19.15 мск. Первая игра осталась за ярославцами — 5:2.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что серия переедет в Челябинск при счете 2-0. На победу «Локомотива» в предстоящей игре можно поставить с коэффициентом 1.51, на «Трактор» — 2.60.

В линии на результат основного времени котировки распределились следующим образом: 1.89 — на триумф хозяев, 3.80 — на гостей, 4.20 — на ничью.

Если челябинцы не уступят хотя бы по итогам трех периодов, сыграет пари за 2.00.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.05, ТМ 4.5 — за 1.78. На то, что счет откроет «Локомотив», коэффициент — 1.60. На «Трактор» — 2.19, на отсутствие голов — 50.0.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Трактор»

«Локомотив» продемонстрировал мощь и уверенно разобрался с «Трактором» в первом матче (5:2). Гости мало того что уступили по многим ключевым компонентам, так еще потеряли основного вратаря Фукале из-за травмы — это очень большая потеря. Учитывая, что вторая игра также состоится в Ярославле, шансов на ничью и тем более на победу у челябинцев почти нет.

Рекомендуемая ставка: выигрыш «Локомотива» за 1.89.

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КХЛ
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ХК Трактор
Кубок Гагарина
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