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«Локомотив» — «Урал»: где смотреть матч Кубка России 25 июля 2023 года

Прямая трансляция матча Кубка России «Локомотив» — «Урал» 25 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Локомотива» в матче РПЛ против «Рубина».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
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«Урал», финалист прошлого розыгрыша Кубка России в Пути регионов, стартует в новом розыгрыше турнира поединком с «Локомотивом». 25 июля пройдет первый тур группового этапа, команды сойдутся в Москве на «РЖД Арене». Рефери Артур Федоров просигнализирует о начале встречи в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.00 мск.

Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на выигрыш железнодорожников можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 51% вероятности. Триумф екатеринбуржцев доступен с котировкой 3.97 (24%) — это наименее вероятный исход, ничья идет за 3.77 (25%).

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В прошлом розыгрыше РПЛ «Урал» ни разу не покорился «Локомотиву»: «шмели» победили на выезде (4:2), а дома удержали ничью (2:2). Всего же екатеринбуржцы не уступили железнодорожникам уже в четырех матчах подряд. Поставить еще на одно непоражение коллектива Виктора Гончаренко можно за 1.93.

Правда, три наиболее вероятных, по оценкам букмекеров, итога противостояния отражают солидный перевес хозяев:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 в пользу «Локо» — за 7.08;

• 1:0 — за 7.26.

Вильсон Изидор (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» — «Урал»: прогноз на матч Кубка России 25 июля 2023 года

В прошлом сезоне РПЛ соперники выдали два ярких поединка, в которых заколачивали минимум четыре мяча на двоих. Аналитики ждут еще одну результативную встречу: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.65, обратный вариант идет за 2.12. Ставка на «обе забьют» заходила лишь в четырех из последних 10 официальных столкновений команд. При этом она сыграла в двух предыдущих матчах.

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